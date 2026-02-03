Inauguran Campeonato Nacional de Béisbol U-15 en Monclova

Con el Estadio Kickapoo Lucky Eagle como escenario, este martes se llevó a cabo la inauguración oficial del Campeonato Nacional de Béisbol U-15 de FEMEBE, certamen que inició acciones desde el pasado fin de semana con la participación de 16 selecciones estatales.

En el tradicional desfile de equipos figuraron los representativos de Coahuila "A" y "B", Nuevo León Gris y Naranja, Tamaulipas, Baja California Sur Azul y Rojo, Sinaloa, Baja California Norte, Veracruz, Yucatán, Sonora, así como las escuadras de Chihuahua "A" y "B", Jalisco y AIJB CDMX, los que recibieron el aplauso del público presente.

Por otro lado, el presídium fue encabezado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, quien estuvo acompañado por Sergio Sisbeles, subsecretario de Gobierno, y por el Teniente Coronel Jorge Luis Cigarroa, comandante del 105 Batallón de Infantería. Entre los invitados especiales también destacaron Valentín Gámez, director deportivo del Club Acereros de Monclova; Javier Esparza, coordinador regional del INEDEC; Daniel Morales, director municipal de Deportes; Ángel Cruz, técnico de la FEMEBE; así como Esra Cavazos y Mariana Cisneros.

El protocolo inaugural también contó con una lúcida participación de la banda de guerra y escolta del 105 Batallón de Infantería, que aportó solemnidad y orgullo cívico al evento.

En la parte final del programa de inauguración, el alcalde Carlos Villarreal entregó la pelota al manager de la Selección de Nuevo León, Gerardo "Chucky" Leal, exjugador de la Liga Mexicana de Béisbol, para realizar el simbólico lanzamiento de la primera bola. El propio edil tomó el bat para abanicar el envío, mientras que Daniel Morales fungió como receptor y el Teniente Coronel Jorge Luis Cigarroa asumió el papel de ampáyer, para finalizar el acto inaugural.