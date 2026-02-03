Allan Saint-Maximin, ex del América, vuelve a ser víctima de racismo, ahora en el RC Lens

El futbolista francés Allan Saint-Maximin enfrenta nuevamente episodios de racismo, esta vez tras su llegada al Racing Club de Lens, equipo de la Ligue 1. A pocas horas de haber sido anunciado como refuerzo, el club emitió un comunicado en el que manifestó su indignación y rechazo absoluto a los insultos racistas y mensajes de odio dirigidos al jugador a través de redes sociales.

Acciones del Racing Club de Lens

Ante la situación, la institución francesa decidió cerrar la sección de comentarios en algunas de sus publicaciones, con el objetivo de frenar la difusión de este tipo de expresiones. Además, aseguró que tomará las medidas necesarias para que sus plataformas digitales sean espacios respetuosos y seguros.

"Ciudadano y comprometido club, Racing reafirma su compromiso con los valores del respeto y la tolerancia, y apoya a Allan y a sus familiares, a quienes brinda su pleno y total apoyo", señaló el Lens en su posicionamiento oficial.

Antecedentes de Allan Saint-Maximin

Cabe recordar que Saint-Maximin ya había denunciado ataques racistas contra su familia, incluidos sus hijos, durante su etapa en México con el Club América, situación que influyó en su salida del equipo. El jugador tuvo un paso breve por el futbol mexicano, donde disputó 16 partidos y marcó tres goles, antes de causar baja apenas el fin de semana pasado. Su llegada al América generó una alta expectativa mediática, aunque su estancia fue corta.

De acuerdo con la información disponible, además de los ataques racistas, también se manejó que el jugador no mantenía una buena relación con el director técnico André Jardine, lo que habría contribuido a su salida del club azulcrema.

Situación actual del Racing Club de Lens

En el plano deportivo, el RC Lens atraviesa un buen momento en la liga francesa, ubicándose en la segunda posición con 46 puntos, solo por debajo del Paris Saint-Germain, líder del campeonato con 48 unidades. Mientras tanto, Saint-Maximin aún no ha debutado con su nuevo equipo, aunque los problemas fuera de la cancha ya lo han vuelto a colocar en el centro de la atención.