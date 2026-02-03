Cruz Azul y PAOK avanzan en el fichaje de Jorge Sánchez

Jorge Sánchez, dejará al Cruz Azul para volver a Europa con el PAOK de Grecia

El lateral mexicano Jorge Sánchez está cada vez más cerca de concretar su regreso al fútbol europeo con el PAOK de Salónica, club que compite en la Superliga de Grecia y en competiciones continentales como la Europa League.

Según múltiples reportes de fuentes deportivas, las negociaciones entre el equipo griego y Cruz Azul han avanzado de forma decisiva y el fichaje estaría prácticamente cerrado.

¿Cómo avanzaron las negociaciones?

Las pláticas entre PAOK y Cruz Azul no han sido fáciles: inicialmente el club mexicano rechazó propuestas que no cumplían con sus exigencias económicas, incluyendo intentos de préstamo y ofertas menores. La directiva cementera se mantuvo firme en su postura de solo vender al lateral por una cifra que refleje el valor competitivo que representa para el equipo.

No obstante, en las últimas horas el conjunto griego mejoró su oferta, acercándose a una cifra cercana a los 4 millones de dólares más variables y un porcentaje de futura venta, lo que ha permitido destrabar la operación entre ambas instituciones. El acuerdo entre clubes está prácticamente listo y solo restan algunos pasos administrativos antes de que el defensor sea anunciado por su nuevo equipo.

¿Qué significa este fichaje para Jorge Sánchez?

Para Jorge Sánchez, este traslado significaría una segunda etapa en el fútbol europeo, tras su paso previo por clubes como Ajax y Porto, y una oportunidad para consolidarse en el Viejo Continente a pocos meses de la Copa del Mundo 2026.