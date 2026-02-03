Roman Reigns elige a CM Punk rumbo a WrestleMania 42

Con el Royal Rumble ya concluido y WrestleMania cada vez más cerca, la WWE entra en uno de los tramos más intensos de su calendario anual. El gran evento se celebrará nuevamente en Las Vegas los días 18 y 19 de abril, y poco a poco comienzan a definirse los enfrentamientos que darán forma a un cartel que promete ser histórico.

Roman Reigns elige a CM Punk

La primera lucha oficial del espectáculo ya fue anunciada. Roman Reigns, ganador del Royal Rumble masculino, utilizó su aparición en Raw para revelar su elección: CM Punk será su rival en WrestleMania 42 por el Campeonato Mundial de Peso Pesado. El luchador de Florida no dejó lugar a dudas al encararlo directamente y sentenciar su decisión con un mensaje contundente: "Te elijo porque te odio".

El choque revive una rivalidad que se remonta a más de diez años atrás, cuando Reigns formaba parte de The Shield, uno de los grupos más dominantes de la época, mientras que Punk ya era una de las grandes figuras de la empresa, capaz de llenar arenas por sí solo.

Liv Morgan y el Campeonato Femenino

En la división femenina, Liv Morgan, ganadora del Royal Rumble femenino, también apunta alto. Aunque aún no existe confirmación oficial, todo indica que se enfrentará a la campeona mundial Stephanie Vaquer, conocida como ´La Primera´. Raquel Rodríguez podría sumarse al escenario, aunque recientemente tuvo una oportunidad y no logró capitalizarla.

Además, comienzan a circular otros posibles duelos. Becky Lynch, actual Campeona Intercontinental, podría medirse ante AJ Lee, quien lleva varios meses ausente tras su regreso. WrestleMania aparece como el escenario ideal para concretar ese enfrentamiento. En cuanto al Campeonato de WWE, Jade Cargill tiene como principal aspirante a Jordynne Grace, con una rivalidad que ha escalado tras semanas de ataques sorpresivos entre ambas.

Elimination Chamber y sus implicaciones

Antes de llegar a Las Vegas, WWE celebrará Elimination Chamber el próximo 28 de febrero en Chicago, último evento especial previo a WrestleMania. De allí podrían surgir nuevos combates, incluyendo los relacionados con el campeón de WWE Drew McIntyre y el rival de una de las principales atracciones, Oba Femi.