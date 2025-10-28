Club Aceros arrasa con victorias sobre Búfalos en la LIFARCC 2025

El Club Aceros tuvo un inicio positivo en la Temporada Infantil 2025 de la LIFARCC, al agenciarse una tercia de victorias ante Búfalos, en duelo que libraron dentro de la jornada inaugural.

La "cortina de acero" abrió la cartelera dominical con un triunfo en la categoría Botanitas por marcador de 12-6; Luis Osuna y Mauricio Fuentes se combinaron en la ofensiva para soportar la ventaja, mientras que Julián Peña consiguió un touchdown para acercar a la visita.

Posteriormente, los Steelers continuaron la racha victoriosa en la categoría Hormigas, al imponerse por diferencia de 14 puntos contra 8. Ali Reyes Martínez tuvo una inspirada actuación y consiguió 2 touchdowns y una conversión para liderar el triunfo, mientras que por Búfalos, Héctor Rodríguez acortó la diferencia.

El tercer y último triunfo de la tarde para Acereros se dio en la "categoría reina", Ardillas, al vencer al club de la colonia Obrera por blanqueada de 18-0. Oscar Almeraz lideró el ataque local, secundado por Iker Carrillo y Kelly Uchino para asegurar el resultado.

Por su parte, los Búfalos no se fueron con las manos vacías, ya que lograron rescatar un par de triunfos.

En la categoría Mosquitos, la "marabunta roja" ejerció un claro dominio sobre Acereros y lo reflejó en el marcador con una ventaja de 18-0, la cual fue soportada con anotaciones de Angel Santiago Quintero, Julián Peña y Santiago de Jesús.

La otra victoria para Bills se dio en la categoría Hormiguitas, con una apretada ventaja de 26-20 sobre la "cortina de acero". El resultado fue labrado por Yandel Méndez, Iker Espinoza y Sebastián Carrizalez, a la vez que los Steelers contaron con touchdowns de Liam González y Bruno Blackaller para el descuento.