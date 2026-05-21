Mundial 2026: Nueva York lanza programa de boletos a bajo costo para residentes

Cuando parecía que asistir al Mundial de 2026 sería un lujo reservado para unos cuantos, una iniciativa en Nueva York acaba de cambiar la conversación: habrá boletos para partidos de la Copa del Mundo por menos de mil pesos mexicanos. Sí, leíste bien.

El anuncio fue realizado por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien confirmó un programa especial para que residentes de la ciudad puedan comprar entradas a solo 50 dólares —aproximadamente 864 pesos mexicanos— para algunos encuentros del torneo. La medida busca hacer más accesible uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, en medio de críticas por los elevados costos de las entradas oficiales.

¿Cómo ocurrió esta iniciativa?

La iniciativa contempla mil boletos subsidiados destinados exclusivamente a habitantes de Nueva York. Las entradas estarán disponibles mediante un sistema de sorteo y podrán utilizarse en siete de los ocho partidos programados en el estadio sede de Nueva York/Nueva Jersey, dejando fuera la gran final, cuyos precios han alcanzado cifras altísimas en el mercado.

De acuerdo con reportes internacionales, cada encuentro tendría alrededor de 150 boletos disponibles a precio reducido, una cantidad pequeña frente a la enorme demanda, pero simbólicamente importante ante las críticas hacia la FIFA por el encarecimiento de los accesos.

Detalles confirmados sobre los precios

La noticia llama especialmente la atención porque ocurre mientras muchos aficionados se han sorprendido por los costos del Mundial 2026. En algunos partidos de alta demanda —especialmente la final— los boletos han superado los 40 mil pesos mexicanos e incluso aparecen en reventa por miles de dólares.

Frente a ese panorama, el programa impulsado en Nueva York parece un intento por devolverle algo del espíritu popular al futbol: que no solo quienes tienen grandes presupuestos puedan vivir la experiencia desde las gradas. Incluso el alcalde ironizó sobre el costo, comparándolo con "cinco cafés" en la ciudad.

¿Será suficiente para la afición?

Aunque la medida ha sido bien recibida, también abre el debate sobre el acceso real al Mundial. Mil boletos son apenas una fracción mínima frente a millones de aficionados interesados, pero la iniciativa podría marcar un precedente para que otras ciudades sede implementen esquemas similares. El mensaje es claro: el futbol más grande del mundo no debería sentirse inalcanzable para la afición local.