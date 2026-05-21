Mundial 2026: Sudáfrica busca sorprender a México en su debut

A menos de un mes de que ruede el balón en el partido inaugural del Mundial 2026, la selección de Sudáfrica comienza a tomar forma. El combinado africano, que abrirá la Copa del Mundo frente a México, ya presentó una lista preliminar de futbolistas con los que buscará sorprender en territorio mexicano. El duelo revive un recuerdo inevitable: el empate 1-1 entre ambas selecciones en el arranque del Mundial de 2010.

La expectativa alrededor del conjunto sudafricano crece por tratarse de una selección que vuelve al escaparate mundialista después de varios años de ausencia. Con una mezcla de jugadores experimentados y jóvenes talentos que militan tanto en ligas locales como en el futbol europeo, los llamados Bafana Bafana buscan competir en un grupo donde México parte como favorito por su condición de anfitrión.

Un rival que México no debe subestimar

Aunque el Tricolor suele llegar con mayor reflectores mediáticos, Sudáfrica representa un reto incómodo. Históricamente, los equipos africanos se caracterizan por su intensidad física, velocidad y capacidad de sorprender cuando menos se espera. Además, el hecho de enfrentar al país anfitrión en el partido inaugural podría convertirse en una motivación extra para el cuadro sudafricano.

El cuerpo técnico sudafricano apostó por una convocatoria preliminar amplia, una práctica habitual rumbo a las Copas del Mundo, ya que aún deberá reducirse antes de entregar la lista definitiva para el torneo. Este proceso servirá para evaluar el estado físico de los jugadores y definir el esquema ideal con el que enfrentarán a México.

México ya se prepara para el primer gran examen

Mientras Sudáfrica ajusta detalles, la selección mexicana también trabaja en su propia lista rumbo al Mundial. El técnico Javier Aguirre entregó una prelista de 55 futbolistas, de donde saldrán los 26 elegidos para disputar el torneo en casa. Figuras como Guillermo Ochoa, Santiago Giménez, Raúl Jiménez y Edson Álvarez aparecen entre los nombres más llamativos del proceso.

El encuentro inaugural no será un partido cualquiera. Para México representa la oportunidad de arrancar con el pie derecho ante su afición y demostrar que puede aspirar a algo importante en el torneo. Para Sudáfrica, en cambio, el objetivo será romper pronósticos y repetir la sorpresa que ya logró hace 16 años, cuando frenó al Tri en el debut mundialista.

Con ambos equipos afinando sus convocatorias, el escenario está listo para un choque cargado de historia, presión y expectativas. El Mundial 2026 comenzará con una prueba de fuego para México... y Sudáfrica ya parece estar lista para el desafío.