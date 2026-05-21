Cristiano Ronaldo y su legado: ¿podrá ganar un título más?

A sus 41 años, pocos jugadores en la historia del fútbol mantienen el protagonismo que conserva Cristiano Ronaldo. Sin embargo, detrás de los goles, récords y reflectores existe una historia menos habitual para una superestrella de su calibre: una larga espera por volver a levantar un título importante.

El astro portugués podría estar frente a una oportunidad que trasciende lo deportivo. Después de varios años sin conquistar un campeonato de gran peso a nivel de clubes, el delantero enfrenta un momento que podría redefinir la etapa final de su carrera.

Cristiano Ronaldo ha pasado cinco años sin conquistar un campeonato importante a nivel de clubes.

Durante gran parte de su carrera, Ronaldo convirtió el éxito en costumbre. Desde sus días con el Manchester United, pasando por el dominio europeo con el Real Madrid CF y sus conquistas en la Juventus FC, el portugués construyó una reputación basada en títulos y actuaciones decisivas.

Sin embargo, su panorama cambió tras conquistar la Copa Italia en 2021, considerado uno de sus últimos grandes trofeos oficiales a nivel de clubes antes de entrar en una sequía poco común para alguien de su historial. Desde entonces, el camino ha estado lleno de finales perdidas, expectativas incumplidas y constantes cuestionamientos sobre si aún puede liderar un proyecto ganador.

La llegada de Cristiano Ronaldo al fútbol saudita ha generado grandes expectativas, pero sin trofeos colectivos.

La llegada de Cristiano al fútbol saudita generó enorme expectativa. Su fichaje por el Al Nassr FC no solo transformó la imagen internacional de la liga, también abrió la puerta para que otras estrellas siguieran el mismo camino.

En lo individual, los números han seguido respaldándolo: goles, liderazgo ofensivo y una impresionante vigencia física pese a la edad. Pero el gran pendiente ha sido colectivo. Competencias locales, copas nacionales y torneos regionales han dejado un sabor amargo para un futbolista acostumbrado a decidir finales.

El contraste es inevitable: mientras Cristiano continúa rompiendo marcas personales, el trofeo grande se le ha escapado una y otra vez.

El futuro de Cristiano Ronaldo en el fútbol depende de su capacidad para ganar un nuevo título.

Para cualquier jugador, un campeonato sería motivo de celebración. Para Cristiano Ronaldo, podría significar algo distinto: demostrar que todavía puede ser determinante en la élite competitiva y cerrar el debate sobre si su etapa fuera de Europa ha sido realmente exitosa.

Con más de dos décadas de carrera, el portugués ya no pelea únicamente por estadísticas; también compite contra el tiempo. Cada torneo puede representar una de sus últimas oportunidades de ampliar un legado que ya figura entre los más grandes de la historia del fútbol.

El desafío final

La pregunta ya no es si Cristiano Ronaldo fue uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. La verdadera incógnita es si todavía tiene una gran historia por escribir.

Después de cinco años sin un campeonato importante de clubes, la próxima oportunidad podría ser mucho más que un trofeo: podría convertirse en el capítulo que confirme que, incluso en la recta final, las leyendas siguen encontrando maneras de competir.