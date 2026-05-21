Matías Almeyda es confirmado como nuevo director técnico de Rayados

La espera terminó en Monterrey. El club confirmó oficialmente la llegada de Matías Almeyda como nuevo director técnico de los Rayados, una decisión que no solo sacude el panorama de la Liga MX, sino que también reabre el debate sobre si el estratega argentino es el hombre ideal para devolver al equipo regio a la cima del futbol mexicano.

La noticia marca el regreso de Almeyda al futbol mexicano después de varios años de aventura internacional, donde dirigió en la MLS, el futbol griego y recientemente en España. Su arribo a Monterrey representa una apuesta ambiciosa de la directiva, que busca recuperar protagonismo tras temporadas en las que las expectativas no se tradujeron en títulos.

¿Por qué Rayados eligió a Almeyda?

No se trata de una contratación improvisada. El técnico argentino dejó huella en México durante su paso por las Chivas, donde construyó un equipo competitivo y consiguió varios campeonatos, incluido un título de liga y una corona internacional de Concacaf. Su estilo de juego intenso, disciplinado y emocionalmente cercano con los jugadores fue una de sus principales cartas de presentación.

De acuerdo con reportes recientes, las negociaciones entre Rayados y el estratega se llevaron a cabo durante semanas, con reuniones directivas en Europa para cerrar el acuerdo. El objetivo: iniciar un nuevo proyecto deportivo rumbo al Apertura 2026 con una identidad clara y resultados inmediatos.

El reto más grande de su carrera en México

Llegar a Monterrey no será sencillo. Rayados posee una de las plantillas más costosas y competitivas del país, pero también una de las más exigidas por su afición. En la Sultana del Norte no basta con jugar bien: hay obligación de pelear títulos cada semestre.

Almeyda tendrá el desafío de gestionar un vestidor lleno de figuras, reconstruir confianza y encontrar un estilo que conecte con una afición acostumbrada a grandes inversiones y altas expectativas. Su capacidad para formar grupos sólidos podría convertirse en la clave de un proyecto que necesita estabilidad deportiva.

¿Qué puede esperar la afición rayada?

La llegada del "Pelado" promete intensidad y una filosofía reconocible: presión alta, equipos físicamente intensos y jugadores comprometidos con un modelo colectivo. Pero también abre preguntas importantes: ¿logrará imponer su estilo en un plantel acostumbrado a otros esquemas? ¿Podrá convertir el poder económico de Rayados en un equipo dominante?

Por ahora, la ilusión ya comenzó en Monterrey. El regreso de Almeyda a la Liga MX no solo representa un fichaje importante para Rayados, sino uno de los movimientos más llamativos del futbol mexicano en los últimos años. Y como suele pasar con los proyectos del argentino, el espectáculo parece estar garantizado.