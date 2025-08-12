BOMBA: América hace oficial el fichaje de Allan Saint-Maximin

Ciudad de México – El Club América ha confirmado de manera oficial la contratación del delantero francés Allan Saint-Maximin, en una operación valuada en aproximadamente 12 millones de dólares por su transferencia definitiva. El anuncio se dio este martes, luego de que el acuerdo se cerrara el pasado sábado.

Saint-Maximin, de 28 años, llega a las Águilas con un contrato hasta el 30 de junio de 2029, consolidándose como uno de los fichajes más llamativos del presente mercado de verano en la Liga MX.

El atacante europeo, que ha sido internacional con Francia en categorías juveniles (Sub-16, Sub-17, Sub-20 y Sub-21), cuenta con una trayectoria destacada en clubes como Saint-Étienne, Mónaco, Niza, Hannover 96, Newcastle United, Fenerbahce y más recientemente en el Al-Ahli, de la liga saudí, donde fue transferido por 30 millones de dólares en julio de 2023.

Su valor en el mercado alcanzó un pico de casi 46 millones de dólares en septiembre de 2022, cuando militaba en la Premier League con el Newcastle, según datos del portal Transfermarkt.