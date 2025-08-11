Chivas de Gabriel Milito regalan penales en Apertura 2025

GUADALAJARA, Jalisco 11-Aug-2025 .-Las Chivas de Gabriel Milito sufren desde la zona defensiva, donde han regalado tres penales en tres partidos del Apertura 2025.

Además de cometer un penal consecutivo desde su inicio del torneo nacional, el Rebaño ha pecado de faltas "innecesarias" que costaron puntos en la Leagues Cup, cosa que admitió su estratega.

"Seguir trabajando e intentar cambiar esta dinámica, esta racha de que cada falta, cada penal nos cuesta", señaló el argentino.

Durante la copa binacional, los rojiblancos pecaron en la recta final de los partidos ante New York RB y Charlotte FC, donde cometieron par de faltas en los linderos del área y dejaron escapar puntos; ante RB perdieron 1-0 en el tiempo añadido (90+7') y contra Charlotte no lograron sacar los 3 puntos al ser empatados en el 90'.

En la Liga MX, en la jornada 2, ante Club León, y en la 3 ante Atlético San Luis, Erick Gutiérrez fue el causante de la pena máxima en contra. Aunque ante los potosinos el Rebaño sacó el triunfo, contra los felinos cayeron por la mínima, mismo caso que sucedió en el último compromiso ante Santos, cuando Daniel Aguirre cometió un error infantil que provocó la falta dentro del área.

"Llega una vez más el penal, que es algo que hablamos, que debemos corregir urgentemente porque ahí se abre el partido, prácticamente es la primera llegada.

"Demasiado castigo, pero bueno, debemos saber que hay faltas que son evitables, innecesarias y que cuestan puntos y cuestan partidos", añadió Milito.

Han sido 10 puntos los que han dejado escapar los rojiblancos por faltas cometidas, 6 de ellos han sido en el Apertura 2025 directamente por penales en contra.