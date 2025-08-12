¿Memo Ochoa al Zaragoza? El posible destino del arquero sacude el mercado

Guillermo Ochoa, ícono del futbol mexicano, está en plena búsqueda de un nuevo equipo que le permita mantenerse activo rumbo a su objetivo principal: disputar su sexto Mundial en 2026. En medio de la incertidumbre, distintos reportes aseguran que el veterano arquero se habría ofrecido al Real Zaragoza, equipo de la segunda división española.

Actualmente sin contrato, Ochoa se entrena con un club portugués de segunda división, aunque no está registrado oficialmente en su plantilla. La urgencia de encontrar acomodo en un equipo competitivo es alta, ya que necesita sumar al menos mil minutos de juego antes de que se defina la convocatoria para la Copa del Mundo.

El Real Zaragoza es una de las opciones sobre la mesa, aunque no la única. Según medios españoles, el club también valora otras alternativas como Gabriel Slonina y Antonio Adán, porteros con trayectoria en el futbol europeo, quienes competirían directamente con Ochoa por un lugar bajo los tres palos.

A pesar de su amplia carrera en Europa y México —con pasos por equipos como el Ajaccio, Standard de Lieja, Salernitana, Granada, Málaga y su histórico club, el América—, Ochoa no atraviesa su mejor momento. Con las Águilas, disputó 424 partidos, mantuvo su portería en cero 121 veces y recibió 525 goles, números que respaldan su estatus de leyenda azulcrema, a pesar de las críticas que ha recibido.

El guardameta ha estado en el radar de Javier Aguirre, actual seleccionador nacional, pero para mantenerse en la conversación mundialista, Memo deberá encontrar un equipo que le garantice tiempo en la cancha lo antes posible.