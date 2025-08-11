Real Oviedo busca fichar a Joaquim Pereira del Tigres

MONTERREY, NL 11-Aug-2025 .-Se mantiene la actividad en el mercado de verano y otro jugador de Tigres está en la mira de un club de España.

Joaquim Pereira, defensa de los felinos, es uno de los candidatos en la lista de Veljko Paunovic para reforzar al recién ascendido Real Oviedo.

Según información de diarios de España y con la confirmación de una persona enterada de la situación, el equipo que pertenece al Grupo Pachuca pretende tener al brasileño a préstamo.

"Sí hay interés de parte de ellos (Real Oviedo), quieren al jugador, pero a préstamo y Joaquim sólo saldría en venta", confirmó la fuente.

El defensa brasileño llegó a Tigres para el Apertura 2024 a petición de Paunovic, procedente del Santos de Brasil y de inmediato se adueñó de la titularidad.

Sin embargo, en el presente Apertura 2025, Guido Pizarro ha preferido a una central confirmada por Juanjo Purata y Rómulo Zwarg, por lo que Pereira está interesado en cambiar de equipo.

A punto de iniciar la temporada en LaLiga, donde el Oviedo visita al Villarreal en la Jornada 1 el próximo viernes 15 de agosto, a Paunovic le urge contar con un central de las características de Joaquim, pero en caso de complicarse su fichaje, podría recurrir a su opción B, el neerlandés Justin de Haas, quien juega en el Famalicao, de Portugal.