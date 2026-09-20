Bravos A Teocalli se corona campeón en la Liga Ribereña de Béisbol

Bravos "A" le puso el cerrojo a una gran campaña en la categoría 9-10 años de la Liga Ribereña de Béisbol, al adjudicarse el campeonato. La novena del Teocalli venció a Diablos "A" por pizarra de 15 carreras a 8 en el tercer encuentro de una dramática serie final.

Después de cinco entradas de juego sobre el diamante del Parque Raúl Galata, los Bravos tenían una ventaja mínima de 9-8, pero en la sexta detonaron la ofensiva que los impulsó al triunfo.

Argenis del Bosque llegó al plato con la décima rayita para los del Teocalli, seguido por Erik Zapata, Darío Delgado, Eliam Córdova y Daniel Olvera, para ampliar la ventaja 14-8; posteriormente, en la parte alta del séptimo capítulo, Erik Zapata impulsó a Argenis del Bosque con la carrera que le puso el remache a la victoria que valió el título.

Zapata fue el pitcher ganador tras lanzar tres entradas y un tercio, contando con relevos de Isaac Sandoval en 3.1 innings y Argenis del Bosque en un tercio; por su parte, Darío Delgado destacó en el ataque con efectividad de 3-2, incluyendo un jonrón, mientras que Irving Torres se fue de 2-1 con cuadrangular de tres carreras, a la vez que por los escarlatas, Aldo Aguilar se llevó la derrota.