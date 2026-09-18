César Huerta regresa a Pumas: se prepara para su re-debut ante Atlas

César "Chino" Huerta estaría disponible para volver a contar con minutos en Pumas y comandar el eje del ataque universitario, donde lo esperan Robert Morales y Juninho; el partido ante Atlas de la Jornada 9 en el Apertura 2026 sería el del "re-debut".

Once días después de ser anunciado como refuerzo para Pumas de cara al resto del Apertura 2026, César Huerta se encuentra en óptimas condiciones para tener sus primeros minutos en el semestre.

Tras el anuncio y los partidos frente a León (Ciudad Universitaria) y Chivas (Akron), Pumas volverá a la Perla Tapatía para enfrentarse al Atlas durante la Jornada 9 del torneo, fin de semana en el que deberán imponer condiciones para no rezagarse en la pelea por uno de los 8 sitios disponibles para la Liguilla del Apertura 2026.

El Estadio Jalisco será testigo del enfrentamiento entre Rojinegros y universitarios, donde los comandados por Esteban Solari saltarán al terreno de juego con la obligación de imponerse a un conjunto local que suma dos puntos más en la tabla de posiciones, por lo que el empate podría beneficiar al Atlas.

A partir de la segunda mitad de la fase regular del Apertura 2026, el veloz delantero de Pumas estará listo para volver a las canchas, listo para realizar su "re-debut".

En su primera etapa con Pumas, César Huerta jugó 80 partidos (9 de Liguilla), anotando 18 goles (2 en la Fiesta Grande) y convirtiéndose en un referente de los universitarios.

Será este sábado 19 de septiembre cuando, oficialmente, vuelva a defender el escudo del conjunto siete veces campeón del futbol mexicano, mismo que cuenta con la tarea de cosechar la mayor cantidad de puntos para meterse entre los 8 mejores e intentar bordar la octava estrella que en el semestre pasado se les negó tras ser derrotados por Cruz Azul en el tiempo de compensación dentro del Estadio Olímpico Universitario.