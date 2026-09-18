Brian Rodríguez: América debe ganar el Clásico ante Guadalajara

Brian Rodríguez, jugador del América, aseguró que la victoria en el Clásico de México ante Guadalajara representa una obligación para las Águilas, debido a la importancia que tiene este encuentro dentro de la Liga MX. El uruguayo habló previo al partido en las instalaciones de Coapa.

Rodríguez destacó lo que significa enfrentar a las Chivas. Para el atacante, portar la camiseta azulcrema en un partido de esta magnitud representa un orgullo. "Es el partido más importante que se puede vivir en el campeonato mexicano. He jugado muchos y he ganado, perdido y empatado. Para mí es un orgullo vestir la playera del América en un Clásico de esta magnitud."

El futbolista señaló que los clásicos tienen una exigencia diferente y retomó la idea de que este tipo de encuentros deben ganarse. Aunque reconoció la importancia de otros partidos, consideró que el duelo ante Guadalajara es el único del torneo que genera una presión particular por tratarse de su mayor clásico. "Los clásicos se tienen que ganar, no hay excusa. Creo es el único partido del torneo en el que hay esa cierta presión de ser un clásico. Llegaremos de mejor manera, hay que estar muy atentos, los partidos son detalles."

El uruguayo también afirmó que el entrenador Guillermo Almada conoce la importancia del encuentro, pese a que será su primera experiencia en un Clásico de México, pues considera que ha podido vivirlo desde fuera. El grupo también ha transmitido esa relevancia a los jugadores que recientemente llegaron al plantel. Entre ellos está el español Carlos Álvarez, quien podría tener minutos en el encuentro frente a Guadalajara. "Primero que nada, que no es fácil jugar en ese estadio. Carlos tiene esa personalidad de hacerlo bien y espero tenga minutos mañana, lo queremos ver. Jugadores de esa calidad y de ese calibre no necesitan mucho tiempo de adaptación."

Las Águilas llegan al clásico después de perder 4-3 ante Cruz Azul en la octava jornada del Apertura 2026. El conjunto azulcrema recibió tres goles durante el primer tiempo, una situación que terminó condicionando el desarrollo del encuentro. En la segunda mitad, América reaccionó y redujo la diferencia, pero no consiguió alcanzar el empate. Rodríguez explicó que el equipo utilizó la semana para trabajar sobre los errores cometidos y evitar que vuelvan a presentarse contra Guadalajara. "Contra Cruz Azul regalamos el primer tiempo, todo el mundo lo sabe, nosotros también. Al interior del Club lo trabajamos esta semana y creo que no se pueden cometer esos errores con la calidad que tienen los demás. No sólo la parte defensiva, también la parte superior, tenemos que presionar de diferente manera para que esos errores no lleguen atrás."

Rodríguez evitó señalar cuál de los dos equipos llega con mayor presión para conseguir la victoria. El uruguayo, en cambio, expresó su confianza en el trabajo realizado durante la semana y en la calidad del plantel, además de esperar el respaldo de la afición desde las tribunas del tres veces mundialista Estadio Banorte.