Brian Rodríguez renueva con el América y lidera

Con o sin plantel completo, el América es el rival a evitar. "Nadie lo quiere enfrentar", aseguró el uruguayo Brian Rodríguez a sólo dos jornadas de finalizar la fase regular del torneo Apertura 2025.

"Contra el Toluca faltaron jugadores muy importantes (en la final del torneo pasado). Llegar con plantel completo te da otro tipo de partidos y comparación con otros equipos, nadie quiere enfrentar al América en ninguna fase y menos con plantel completo. Trataremos de llegar todos", señaló el charrúa.

Sin embargo, las prioridades de las Águilas pasan por dos escenarios, recuperar a los jugadores lesionados y hacerse del liderato, una posibilidad si este sábado por la noche vencen al León, en el estadio Ciudad de los Deportes.

"Creo que mantener el foco es muy importante, tener a todos los jugadores sanos para la Liguilla es el enfoque total del club. Recuperar a Henry Martín, la Pantera Raúl Zúñiga, Alejandro Zendejas, recuperar a los que nos han dado mucho en este tiempo. Tenerlos a todos en Liguilla es fundamental. Esta Liguilla será muy competitiva.

"Cuando te replanteas las cosas y sabes dónde estás, el América debería estar en primer lugar, no podemos aspirar a menos ni conformarnos con un segundo lugar o empatarle a Mazatlán, sin menospreciar. Somos el equipo más grande de México y deberíamos estar primeros", añadió el atacante.

El "Rayito" también destacó la competencia interna con Allan Saint-Maximin, francés que llegó a Coapa con altas expectativas.

"Cuando llegó Maxi, jugar juntos era mi objetivo. Pueden usarlo de mi lado (derecho) y nos ayuda mucho, sabemos la calidad de jugador que es, lo que nos aporta. Estoy tranquilo en este tiempo y él también me puede potenciar a mí. Tener a alguien de mi potencial o mejor te hace mejor", presumió el uruguayo, quien suma siete goles en el Apertura 2025.

El recién renovado (hasta 2029 con el América) también compartió su felicidad por la estadía en Coapa, luego de las ostentosas ofertas provenientes de clubes Qatar y de Estados Unidos.

"Tanto la directiva como mi representante estuvieron siempre hablando. Lo dije antes, mi deseo era quedarme en América de cara a todos los objetivos que se presentan a corto plazo, lo que ya saben que es el Mundial 2026, creo que América me da todas las posibilidades de poder jugar una Copa del Mundo, no hay mejor que estar acá, así que muy contento por renovar y por el tema de la directiva que fue todo muy bien", agradeció tras el conflicto que se presentó en su momento su agente Edgardo Lasalvia.

En esa línea, Brian Rodríguez aclaró que en su decisión de quedarse en el América no tuvo intermediarios de la Selección de Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa.

"Simplemente fue una decisión personal, la platicamos con mi representante y con la directiva que tenía la ilusión de que me quede. No lo consulté con la Selección".