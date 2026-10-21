Brothers vencen a Rangers en Monclova: triunfo en softbol

Los Brothers detonaron todo el arsenal en el quinto capítulo y consiguieron un rally de cinco carreras que valió para fraguar un triunfo por pizarra de 8-4 sobre Rangers, en el primer encuentro de postemporada de la Liga de Softbol Municipal.

La hermandad estrenó el score en la apertura de la segunda entrada con anotación de Enrique Mancha, mientras que en la tercera apareció Miguel Treviño con cuadrangular, llevándose por delante a Carlos Parra para ampliar la diferencia 3-0.

Rangers respondió en el fondo de la cuarta tanda con un jonrón solitario de Alexis Arzate para acortar la desventaja; sin embargo, los Brothers lanzaron una ofensiva letal en el quinto rollo y definieron el encuentro. Miguel Treviño pintó la primera rayita de un rally de cinco, Alexis Olvera sumó dos con cuadrangular, seguido por Fernando Delgado y Carlos González para poner los cartones 8-1 y enfilar la victoria.

Ya en la sexta tanda, los vigilantes tuvieron una tardía reacción que apenas les alcanzó para hacer más decoroso el score. Enrique Charles impulsó la segunda rayita en los spikes de Iván González, mientras que Abraham Mata se despachó con un jonrón de dos carreras para cerrar la cuenta. En el centro del diamante, Andrés Aguilar salió victorioso tras lanzar todo el trayecto, mientras que Carlos Parra sufrió el revés.