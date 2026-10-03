Bruno Fernandes pide unidad en Portugal y defiende a Cristiano Ronaldo ante la polémica

Bruno Fernandes pidió que Portugal mantenga la unidad ante la controversia generada por la salida de Cristiano Ronaldo de la selección. El futbolista del Manchester United consideró que la situación debe manejarse internamente y solicitó que el país no tome partido en la disputa.

Durante una conferencia de prensa en el Estadio do Dragão, donde Portugal enfrentará este domingo a Noruega en la Liga de las Naciones, Fernandes reveló que conversó con Cristiano después de su salida del combinado nacional.

El centrocampista afirmó que, independientemente de lo ocurrido, Ronaldo seguirá siendo una figura fundamental para Portugal por todo lo que ha representado dentro y fuera del país.

Fernandes señaló que el delantero merece el respeto de los portugueses y destacó su condición de referente de la selección y del fútbol mundial. También hizo un llamado para evitar nuevas divisiones alrededor del caso y sostuvo que los asuntos internos deben resolverse "a puerta cerrada".

La selección se mantiene enfocada

El jugador portugués aseguró que el resto del plantel permanece al margen de la controversia y que su principal responsabilidad es concentrarse en los resultados dentro de la cancha.

Portugal se medirá este domingo con Noruega en la fase de grupos de la Liga de las Naciones. Un empate le permitirá al conjunto portugués asegurar su clasificación a los cuartos de final del torneo, del que fue campeón en la edición anterior.

Cristiano Ronaldo, sin embargo, no estará disponible para ese encuentro. El delantero dejó la concentración portuguesa el miércoles después de una serie de desacuerdos con el nuevo seleccionador, Jorge Jesus.

La situación se produjo después de que Ronaldo no fuera incluido en el equipo titular para el encuentro ante Noruega disputado en Oslo el pasado 27 de septiembre, partido que terminó con triunfo portugués por 2-1.

Fernandes defiende a Ronaldo

Mientras la polémica continúa alrededor de su salida, Fernandes insistió en que la selección debe permanecer unida y que el equipo debe concentrarse en su próximo compromiso deportivo.