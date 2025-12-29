Buffalo Bills caen ante Philadelphia Eagles y pierden el título de la AFC Este

EAGLES FRENA A BILLS Y ENTREGA EL TÍTULO DEL ESTE DE LA AFC A LOS PATRIOTS

FILADELFIA, PENNSYLVANIA— En un cierre de temporada regular dramático, los Philadelphia Eagles vencieron este domingo 28 de diciembre de 2025 a los Buffalo Bills, un resultado que tuvo un efecto colateral inmediato en la clasificación de la NFL: le otorgó matemáticamente el título de la división Este de la Conferencia Americana (AFC) a los New England Patriots.

Con esta derrota, los Bills perdieron la oportunidad de pelear por la cima de su división en la última semana, permitiendo que el equipo de Foxborough recuperara el trono del Este tras un año de intensas batallas.

El Juego: Defensa de Hierro en Philadelphia

El encuentro fue una batalla defensiva donde los Eagles demostraron por qué son contendientes en la Conferencia Nacional.

Control del juego: La ofensiva de Buffalo, liderada por Josh Allen, se vio asfixiada por la presión constante de la línea defensiva de Philadelphia, que limitó a los Bills a menos de 20 puntos.

Impacto en los Playoffs: Mientras que los Eagles consolidan su posición para la postemporada de la NFC, los Bills ahora deberán buscar su pase a través del comodín (Wild Card), un camino mucho más sinuoso que el que habrían tenido como campeones divisionales.

Los Patriots: Regreso al Trono

El beneficio directo para New England marca un hito en la era post-Belichick. La combinación de resultados les permite asegurar la localía en la primera ronda de los playoffs y confirma la efectividad de su nuevo sistema de juego, que ha priorizado la consistencia sobre las individualidades.

Título Asegurado: Los Patriots son oficialmente los campeones del Este de la AFC 2025.

Rivalidad Viva: El resultado intensifica la rivalidad entre Bills y Patriots, quienes podrían verse las caras nuevamente en la ronda de comodines si las posiciones se mantienen.

Contexto de la Semana 17

Este triunfo de los Eagles no solo favoreció a los Patriots, sino que también puso en jaque las aspiraciones de otros equipos de la AFC que dependían de una caída de Buffalo para mejorar su siembra. Los analistas deportivos coinciden en que la inconsistencia de los Bills en momentos clave de la temporada fue lo que finalmente les costó el banderín divisional.