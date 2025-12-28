Indios de San Buena y Bravos de Sabinas inician semifinales: Liga de Béisbol Suárez Villastrigo

La disputa por el campeonato de la Liga de Béisbol Suárez Villastrigo llegará a un punto crucial hoy, cuando den inicio las series semifinales.

En punto de las 10:30 de la mañana se escuchará el grito de playball para dar inicio a las hostilidades entre los 4 contendientes a la corona de la Temporada 2025-2026, la cual se juega en honor de Margarito 'Mago' Núñez (+).

A la hora mencionada, los equipos de Indios de San Buena y Bravos de Sabinas saldrán al diamante de la Unidad Deportiva de San Buenaventura para dar inicio a la serie que se jugará a ganar 3 de 5 posibles encuentros; simultáneamente, los Blue Jays le harán los honores a la escuadra de Vigma, en doble cartelera que se escenificará en el Parque Infantil Niños Héroes.

La Tribu de San Buena y los Azulejos llegan a la instancia semifinal como los equipos más sólidos, luego de librar la primera ronda de playoffs sin mayores complicaciones. Por un lado, los Indios se impusieron ante Acereros en 4 juegos, con 3 victorias a cambio de una derrota, lo mismo que los Blue Jays sobre Gallos de Estancias.

Por su parte, Vigma avanzó a la instancia semifinal tras definir la serie por 3-2 ante la novena de Vigma, la cual accedió a esta ronda como mejor perdedor.