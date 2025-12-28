Rey Carmona dirige 38 partidos en la Liga Municipal de Fútbol en Coahuila

Con una cartelera de 38 partidos, la Liga Municipal de Fútbol cerrará el 2025 con una intensa actividad dentro de sus 5 categorías.

En el último domingo del año, el circuito de balompié que dirige Rey Carmona va hoy por la tercera jornada del torneo, y en la división Premier Plus, la actividad se concentrará en 5 partidos que se disputarán en diferentes campos de la ciudad.

A partir de las 9:00 de la mañana, los equipos de FC Jumar y Juventus saltarán a la cancha de la colonia Mezquital para disputarse las 3 unidades, mientras que una hora más tarde, las acciones continuarán en el campo de Estancias con un duelo de gran tradición y gloria, entre las escuadras de Necaxa y Colonia Obrera.

Posteriormente, a las 11:00 de la mañana, las hostilidades continuarán en el recién estrenado campo Juan Pablo Renovato de la colonia Ampliación Miguel Hidalgo, donde la escuadra de Trailas Teca le hará los honores al campeón defensor, Guerreros del Oriente. A la misma hora, la escuadra de Sama Construcciones recibirá la visita del Atlético Oriente en la cancha de la colonia Veteranos, en tanto que Notaría y Miravalle FC se verán las caras en la cancha "Chavín" Rivera, también a las 11:00 de la mañana, para ponerle el cerrojo a la jornada de Premier Plus.

Por otro lado, en la categoría Premier se disputarán otros 8 cotejos, 9 más en la división de Primera Fuerza, 9 en Intermedia y 7 en Segunda Fuerza.