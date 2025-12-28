Valkirias se coronan campeonas de softbol en Monclova tras vencer a Krushers

El campeonato de la categoría B-2 de la Liga Municipal de Softbol Femenil relucirá en la vitrina de las Valkirias, quienes lograron alzarse con la corona tras vencer a las Krushers por una ajustada pizarra de 17 carreras a 15, en el tercer y definitivo encuentro de la serie final.

Ayer en el diamante de la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha, el cuadro dirigido por Carlos Segura mostró su poderío ofensivo en una espectacular tercera entrada. Fue en ese episodio donde el conjunto de la franela púrpura, con un imparable rally de 9 carreras, tomó una ventaja determinante que le permitió tomar el control del score y, a partir de allí, enfilarse al triunfo.

Las Valkirias complementaron con una triple producción en la cuarta entrada, y en el cuarto rollo, sellaron su victoria con un racimo de 5 anotaciones, elaborado por Dulce García, Briana Gutiérrez, Mary José González, Karla Segura y Aurora Rodríguez.

Por su parte, las Krushers también tuvieron contundencia y le pusieron drama al encuentro. Tras iniciar con un par de carreras en la segunda entrada, a cargo de Alejandra Esquivel y Leticia Galindo, luego generaron un rally de 6 carreras en el cuarto episodio, y posteriormente sumaron 7 carreras en el sexto rollo, para recortar la diferencia.

En cuanto al trabajo en el círculo de pitcheo, Dulce García salió airosa tras completar 7 entradas, apoyada a la ofensiva por Karla Segura quien tuvo una destacada efectividad de 4-4, seguida por Briana Gutiérrez y Mary José González con marca de 5-3.

Del lado de las Krushers, la derrota fue para Yemis Ibarra, quien lanzó durante 2 entradas y un tercio, permitiendo 7 carreras, luego fue relevada por Yessica González, quien trabajó por 3.2 entradas más, admitiendo 10 anotaciones.

Al término del partido, los equipos finalistas fueron galardonados por su gran esfuerzo y competitividad. Las Valkirias, como campeonas, recibieron su trofeo de manos de Antonio Marrero, coordinador municipal de softbol, quien también entregó el trofeo de subcampeonas a las Krushers.