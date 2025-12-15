Buffalo Bills logran remontada épica ante Patriots en la NFL

ESTADOS UNIDOS— Los Buffalo Bills protagonizaron una de las remontadas más impactantes de la temporada al vencer 35-31 a los New England Patriots, luego de haber estado abajo por un marcador de 21-0. El triunfo de Buffalo, comandado por Josh Allen, impidió que los Patriots aseguraran el título de la División Este de la AFC y apretó la lucha por el liderato divisional en la recta final.

Los Patriots iniciaron el partido de forma dominante en su casa, tomando una ventaja de 21-0 gracias a dos anotaciones por tierra del quarterback Drake Maye —candidato al MVP— y una espectacular carrera de 52 yardas del novato TreVeyon Henderson. Sin embargo, la ofensiva de Buffalo reaccionó tímidamente al final del primer tiempo, cerrando la primera mitad con un touchdown para irse al descanso con un 24-7 en contra.

Los Buffalo Bills protagonizan una remontada histórica en el Gillette Stadium.

La segunda mitad se convirtió en un recital ofensivo de Josh Allen, quien lideró a los Bills en cinco series consecutivas de touchdown. El quarterback de Buffalo logró acercar el marcador 24-21 con dos anotaciones en el tercer cuarto y, tras una intercepción a Maye, orquestó la voltereta con un pase de touchdown a Dawson Knox para el 28-24.

Aunque New England respondió con otra carrera larga de Henderson para recuperar la ventaja 31-28, la maquinaria de Buffalo fue implacable. La serie decisiva fue culminada por James Cook, quien anotó su tercer touchdown total del partido, sellando el marcador definitivo 35-31.

Josh Allen destaca con tres pases de touchdown en la segunda mitad.

En la última serie del juego, a Maye le quedó la responsabilidad de asegurar la división con 2:43 en el reloj, pero la defensa de Buffalo detuvo a New England en cuarta y cinco, confirmando el upset de los visitantes.

Con esta derrota, New England cae a un récord de 11-3 y posterga su celebración divisional, además de ceder terreno en la carrera por el primer sembrado de la AFC. Por su parte, Buffalo mejora a 10-4 y mantiene vivas sus opciones de pelear el título del Este. Josh Allen finalizó con 193 yardas y tres pases de anotación, mientras que James Cook fue una pieza decisiva con 107 yardas terrestres y tres touchdowns totales.