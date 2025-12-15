Minnesota Vikings vencen a Dallas Cowboys: Impacto en playoffs

Los Minnesota Vikings, a pesar de estar ya eliminados, lograron una importante victoria este domingo al vencer 34-26 a los Dallas Cowboys en la Semana 15 de la NFL. Este resultado adverso complica significativamente las aspiraciones de los Cowboys para clasificar a la postemporada.

El equipo de la estrella solitaria, que llegó al partido con posibilidades de mejorar su récord, cayó a seis triunfos, siete tropiezos y un empate, quedando en el segundo escalón de la división Este de la Conferencia Nacional (NFC). Esta marca los sitúa a tres victorias de los líderes, los Philadelphia Eagles (9-5), a solo tres partidos de concluir la temporada regular.

¿Cómo ocurrió la victoria de los Vikings?

El encuentro se desarrolló como un intenso duelo ofensivo, que se mantuvo empatado 17-17 al medio tiempo. Sin embargo, los fallos de Brandon Aubrey, el pateador de Dallas que solo había fallado dos goles de campo en toda la temporada, resultaron determinantes. Aubrey falló dos patadas de tres puntos en momentos cruciales, permitiendo a Minnesota mantenerse en la pelea.

Por el lado de los Vikings, el quarterback JJ McCarthy brilló, pasando para 250 yardas y conectando dos pases de anotación con Jalen Nailor, quien fue clave en la ofensiva visitante.

Consecuencias de la derrota para los Cowboys

Dallas se alejó brevemente en el tercer cuarto con dos goles de campo de Aubrey, situando el marcador 23-14. Pero la remontada de Minnesota fue inmediata: primero, con una anotación terrestre de CJ Ham para cerrar el cuarto 23-24, y luego, con la segunda recepción de touchdown de Nailor, colocando el 23-31 en el último periodo.

Aunque Dallas respondió al final con un gol de campo, el touchdown y el gol de campo de Will Reichard para Minnesota sellaron el marcador 26-34 a favor de los Vikings, sentenciando una derrota que aleja a los Cowboys de la lucha directa por los playoffs en la recta final de la temporada.