Hugo González lanza mensajes a Tigres y Rayados tras el título de Toluca

El portero Hugo González, quien se coronó bicampeón de la Liga MX con el Deportivo Toluca al vencer a Tigres UANL en la Final del Apertura 2025, no perdió tiempo en celebrar y lanzar mensajes a sus exequipos regiomontanos, Rayados y Tigres.

Aunque González no fue titular en el partido de Vuelta tras cometer un error que costó un gol en la Ida, el guardameta mexicano se mostró eufórico al final del encuentro en el Nemesio Diez. En sus declaraciones, hizo un balance personal que enfatizó su participación contra los clubes de Monterrey.

"Estoy muy contento, me tocó jugar cinco de seis partidos en la Liguilla, diez partidos del torneo, eliminar a Monterrey y ganarle la Final a Tigres, así que estoy muy feliz", señaló González, haciendo referencia a la Semifinal donde Toluca dejó fuera a Rayados y, posteriormente, venció a Tigres para conseguir el bicampeonato.

¿Cómo reaccionó Hugo González ante sus exequipos?

Cuestionado sobre cómo podrían caer sus comentarios en la Sultana del Norte, el portero fue tajante al afirmar: "No sé si están contentos, ¿verdad? Pero la verdad es que me es indiferente lo que piensen allá de mí. Hoy estoy feliz, disfrutando de estar aquí en Toluca con esta afición tan buena que me ha tocado".

Además de sus declaraciones, Hugo González utilizó sus redes sociales para intensificar la burla. En su cuenta personal, publicó un emoji de pingüino (en alusión a Rayados) y un emoji de tigre (en referencia a su rival de la Final), lo que generó reacciones inmediatas y comentarios en la plataforma X.

¿Qué dijo González sobre su desempeño en la final?

González reconoció que perder la titularidad en la Final de Vuelta fue un momento "duro", pero aseguró que el título compensa el mal sabor de boca. Asimismo, se mostró respetuoso con su compañero Luis García, quien atajó en la Vuelta y fue clave en la tanda de penaltis, prometiendo seguir compitiendo y aprendiendo.

La Liguilla del Apertura 2025 revivió el historial de rivalidad de Hugo González con el fútbol regiomontano, y el festejo del bicampeonato se convirtió en la oportunidad perfecta para el portero de saldar cuentas personales.