Patrick Mahomes se lesiona y Kansas City Chiefs quedan fuera de playoffs

Los Kansas City Chiefs confirmaron este domingo que su quarterback estrella, Patrick Mahomes, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante el partido en que su equipo cayó 16-13 ante Los Angeles Chargers. Esta grave lesión pone fin a la temporada del tres veces campeón del Super Bowl y, sumada a la derrota, deja a los Chiefs sin opciones de clasificar a los playoffs a falta de tres juegos para finalizar la temporada regular.

"Una resonancia magnética confirmó que nuestro quarterback Patrick Mahomes sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el partido de hoy. Patrick y el club están explorando opciones quirúrgicas", informó el equipo de Kansas City a través de un comunicado oficial.

La lesión de Mahomes y su impacto en el equipo

La lesión ocurrió a menos de dos minutos de finalizar el encuentro, cuando Mahomes intentaba liderar una ofensiva para empatar o ganar el juego. El mariscal de campo salió de la bolsa de protección y, al ser derribado por un defensivo, su rodilla izquierda se trabó en el césped, lo que le provocó un visible gesto de dolor antes de ser retirado del campo.

La derrota ante los Chargers significa que, por primera vez desde que Mahomes tomó los controles ofensivos de la franquicia en 2018, los Chiefs no participarán en la postemporada. Desde ese año, el quarterback ha sido el motor del equipo, llevándolo a disputar cinco de los seis Super Bowl más recientes, de los cuales ganaron tres, forjando comparaciones con el legendario Tom Brady.

Reacciones tras el diagnóstico de Mahomes

Tras conocer el diagnóstico, el Jugador Más Valioso del Super Bowl en tres ocasiones emitió un emotivo mensaje, prometiendo un regreso triunfal en 2026. "No sé por qué tuvo que pasar esto. No voy a mentir, duele. Pero ahora solo podemos confiar en Dios y luchar día tras día. Gracias a los Chiefs por apoyarme siempre y a todos los que me han contactado y enviado oraciones. Volveré más fuerte que nunca", declaró Mahomes.

La lesión de su figura más determinante representa un golpe doble para la franquicia de Kansas City, que ahora deberá enfocarse en la recuperación del quarterback y en reestructurar su temporada 2026.