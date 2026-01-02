Buffalo Bills piden apoyo a Bills Mafia para limpiar nieve en el estadio

Los Buffalo Bills han lanzado un llamado de urgencia a su afición, la conocida "Bills Mafia", para ayudar en las labores de remoción de nieve en el Highmark Stadium. El equipo busca garantizar que las instalaciones estén listas para el enfrentamiento de la Semana 18 de la NFL contra los New York Jets, tras una tormenta que dejó más de 26 centímetros de acumulación invernal.

La organización anunció que pagará 20 dólares por hora a los trabajadores temporales que se unan a las cuadrillas de limpieza. Además de la remuneración económica, el equipo de la NFL proporcionará alimentos y bebidas calientes a quienes participen en las jornadas de trabajo bajo condiciones de frío extremo.

Para participar, los interesados deben cumplir con ciertos criterios establecidos por la franquicia:

Edad: Ser mayor de 18 años con identificación oficial.

Registro: Es obligatorio realizar un registro previo a través del sitio web oficial de los Buffalo Bills.

Equipo: Aunque el club suele proporcionar herramientas, se recomienda asistir con ropa térmica adecuada para las temperaturas gélidas de Buffalo.

Este encuentro ante los New York Jets no es solo un trámite de cierre de calendario. Representa el último partido de temporada regular que los Bills disputarán en el Highmark Stadium antes de la mudanza a su nueva casa la próxima campaña.

Aunque Buffalo ya tiene asegurado su boleto a la postemporada, el resultado del domingo será crucial para determinar su posición final en la siembra de la Conferencia Americana (AFC). Una victoria podría otorgarles una mejor ventaja de localía durante los playoffs de la NFL, evitando desplazamientos complicados en las primeras rondas.

Las nevadas en Buffalo son comunes y generan un desafío logístico para el equipo.

No es la primera vez que el clima de Nueva York obliga a los Bills a solicitar ayuda externa. Las nevadas por efecto de lago son comunes en la región, convirtiendo la limpieza del estadio en una tradición y un desafío logístico que une a la comunidad con su equipo. Con los Jets buscando cerrar el año con dignidad, el escenario nevado promete un espectáculo clásico del fútbol americano invernal.