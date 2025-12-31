Mada FC lidera la Liga Intermunicipal de Frontera tras 14 jornadas

Tras el receso de fin de año, la categoría Primera 'B' de la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera volverá a la actividad con el inicio de la 'fiesta grande', ya que tras 14 jornadas disputadas, los invitados están definidos.

La escuadra de Mada FC culminó la campaña regular al frente de la tabla con una suma de 33 puntos, además de acaparar el campeonato de goleo que se adjudicó Obed Ríos, ariete que sumó 26 anotaciones durante la campaña regular. Por su parte, Real Lauritos logró 33 unidades y Real Occi sumó 31, en tanto que el flamante campeón de Copa, Rec Audio, ocupó el cuarto puesto con 28 puntos.

Deportivo Rosalva logró una producción de 26 unidades, Real Allende y Deportivo Tesa registraron 25, mientras que los Ángeles se afianzaron en el octavo peldaño de la tabla con 23 puntos. A su vez, el repechaje fue acaparado por los equipos Bayer con 22 unidades, Coyotes con 21, Deportivo Elite con 20 puntos y Deportivo Barrey con 18.

Por su parte, la lista de equipos eliminados del Torneo Clausura 2025 está compuesta por Leones Occi, Sporting, Maleco, Chivas Sierrita, Cruzeiro y Agricultores de Abasolo.

De esta manera, será hasta la próxima semana cuando la directiva de la Liga Intermunicipal de Fútbol dé a conocer el rol de juegos para la primera ronda de la liguilla, la cual se disputará después de un largo receso de dos semanas.