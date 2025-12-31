Más de 200 atletas participan en el Trote San Silvestre en Monclova

Con la participación de más de 200 atletas, ayer por la mañana se llevó a cabo una edición más del tradicional Trote San Silvestre, evento que marcó el cierre del calendario 2025 del atletismo local y que, como cada año, reunió a corredores de todas las edades y niveles.

Minutos antes de las 7:00 de la mañana, los participantes se congregaron en la rotonda del bulevar Tecnológico, punto desde donde se dio el banderazo de salida a este trote recreativo. El recorrido constó de 15 kilómetros, abarcando importantes vialidades de la ciudad como los bulevares Madero, Pape, Ejército Nacional y Tecnológico, además de diversas calles de la Zona Centro.

Durante el trayecto, corredores, trotadores y ciclistas avanzaron con un mismo objetivo: completar el recorrido y despedir el año cumpliendo el último reto deportivo del 2025. Al tratarse de un evento de carácter no competitivo, no se realizó premiación, priorizando la convivencia, el compañerismo y el espíritu deportivo.

Al finalizar el trote, los organizadores ofrecieron un desayuno y brindis, momento en el que los atletas compartieron experiencias, agradecieron por los logros obtenidos a lo largo del año y expresaron sus mejores deseos para el 2026, fortaleciendo así la comunidad atlética local.

El evento contó con la participación de corredores de Monclova y la Región Centro, así como visitantes de otras ciudades. Además, se hizo notar la presencia de reconocidos atletas locales como David "Keniano" Galván, Ulises Loza, Leticia Acosta y Miguel Orduña, quienes se sumaron a esta tradicional convivencia deportiva.

El Trote San Silvestre forma parte de una tradición internacional, ya que carreras con este mismo nombre se realizan en distintas ciudades del mundo cada 31 de diciembre, con el propósito de despedir el año a través del deporte y promover un estilo de vida saludable.