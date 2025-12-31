Javier Soto envía mensaje de fin de año desde el Club Astros en Monclova

En el último día del 2025, el Club Deportivo y Social Astros compartió su ya tradicional mensaje de fin de año, en el que hizo un balance positivo de un periodo histórico para la institución, marcado por la celebración de su 50 aniversario y por la continuidad de su labor en beneficio de la comunidad deportiva.

A través de su fundador, Javier Soto Zamarrón, el club dirigió un emotivo comunicado a deportistas, familias y amigos de Monclova y la Región Centro, en el que expresó su agradecimiento por un año lleno de logros y experiencias significativas.

"Iniciamos este mensaje de año nuevo, dando gracias a Dios por el 50 aniversario del Club Astros que celebramos con mucho éxito durante todo el 2025 y agradecer por estos nuevos 365 días que inician. El Club Deportivo y Social Astros les desea a todos los deportistas, familiares y amigos un exitoso año 2026 que venga lleno de bendiciones", señaló Soto Zamarrón.

El mensaje no solo destacó la trascendencia de medio siglo de historia, sino que también hizo énfasis en los valores humanos y espirituales que han acompañado al club desde su fundación. En este sentido, se resaltó la importancia de la fortaleza para enfrentar los retos, tanto dentro como fuera del ámbito deportivo.

"Que este año que comienza nos dé la oportunidad de poder probar la virtud de la fortaleza que nos ayude a vencer las adversidades que se nos presenten por difícil que parezcan en cualquier aspecto, incluyendo el deporte. Los tiempos y los planes de Dios son perfectos", expresó el fundador, subrayando además la presencia de esos valores en "la sonrisa de los niños, el vigor de los jóvenes y la experiencia de los mayores".

Finalmente, Soto Zamarrón reafirmó el compromiso del club con la promoción del deporte como una herramienta fundamental para el desarrollo integral de la sociedad. "Esperamos y deseamos aprovechar la oportunidad que nos brinda para seguir fomentando, practicando y promoviendo el deporte como la mejor arma para la superación integral de niños, jóvenes y adultos. Feliz, exitoso y bendecido Año Nuevo 2026", concluyó.

Con este mensaje, el Club Deportivo y Social Astros despide un año histórico y abre un nuevo capítulo, fiel a su esencia y a su misión de formar mejores deportistas y ciudadanos a través del deporte.