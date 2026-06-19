Cabo Verde logra histórico empate ante España gracias a Josimar Dias

La afición caboverdiana terminó sorprendida después del desempeño de su selección ante España, una de las favoritas, pero quien destacó entre los africanos fue el canserbero Josimar Dias, mejor conocido como "Vozinha".

Con atajadas claves para conseguir el histórico empate, Josimar se convirtió en una inspiración para los seguidores de la Selección de Cabo Verde, rindiéndole diferentes homenajes y convirtiéndolo en una estrella mundial.

El arquero africano tuvo un aumento desmedido de seguidores en Instagram, pasando de tener 50 mil seguidores a 14,2 millones en solo unos días, superando a porteros de talla mundial como Alisson Becker, Buffon y estando a nada de alcanzar al "Dibu" Martínez.

También recibió un homenaje por parte del artista de efectos especiales Andyeffects, quien, usando herramientas digitales, plasmó un mural en una de las playas de Cabo Verde, volviéndose viral.

Pero su éxito fue más allá de las pantallas, Josimar comentó después del partido que no había podido llevar a su madre a Estados Unidos debido a problemas con las visas, a lo que Hakeem Jeffries, político del país norteamericano, le pidió al secretario de Estado Marco Rubio que mostrara su apoyo ante la situación.

Así, Jeffries indicó que se eximieron todas las tarifas y que se están organizando los arreglos de viaje para llevarla al próximo partido de Cabo Verde el domingo contra Uruguay en Miami, logrando lo que parecía imposible y haciendo aún más grande la hazaña del arquero de 40 años.