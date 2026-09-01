Sebastián Cáceres deja al América y ficha por el Celta de Vigo

Después de mucha incertidumbre y negociaciones truncadas, Sebastián Cáceres deja al América y vivirá su primera experiencia en Europa; firmó un contrato con el Celta de Vigo.

Mediante un comunicado en sus redes sociales, el club de LaLiga oficializó el traspaso del defensor uruguayo firmando un contrato por los siguientes cuatro años, es decir, hasta 2030.

Cáceres llega en plena madurez competitiva y con el rodaje de quien lleva años peleando por títulos... "El Celta da la bienvenida a Sebastián Cáceres y le desea muchos éxitos en esta nueva aventura", se lee en el comunicado.

Desde hace un par de semanas, el equipo de España estaba tratando de fichar a Cáceres; sin embargo, no había podido llegar a un acuerdo con el América.

De acuerdo con varios reportes, la salida de Cáceres del América se dio por la petición del uruguayo de salir a Europa, ya que las Águilas no querían venderlo. Aunque no se ha confirmado el monto de la transferencia, se dice que fue por un total de 8 millones de dólares.

Otro movimiento que había estado sonando en Coapa era otra salida de la línea defensiva, en este caso de Israel Reyes; el mexicano habría sido sondeado por la Roma. Sin embargo, parece que, aunque estaba complicada su llegada a Italia, ahora con la salida de Sebastián Cáceres, el América no se deshará de Israel.

Aunque el equipo de Guillermo Almada ha gestionado muy bien sus contrataciones, seguramente la marcha del central uruguayo no era algo que esperaban y ahora dejará un hueco que será difícil de llenar. El América tendrá su siguiente partido este miércoles cuando enfrente a los Rayados de Monterrey por las semifinales de la Leagues Cup 2026.