Cheyenes derrota 3-1 a Cerveceros y se mantiene líder en la liga

Cheyenes volvió a imponer condiciones con una contundente exhibición ofensiva y derrotó por marcador de 3-1 a Cerveceros, resultado que le permite refrendarse en la cima de la categoría "A" de la Liga de Futbol Master-Oro-Platino.

En encuentro disputado el fin de semana sobre la cancha de la Unidad Deportiva, la tribu se lanzó al ataque desde temprano y encontró la recompensa al minuto 38, cuando Rolando Ozuna apareció para mandar el balón al fondo de las redes y poner el 1-0.

Ya en la parte complementaria, Jabes Ríos ejecutó un disparo de larga distancia al 55´ para ampliar la ventaja, mientras que Carlos Valdés apareció al 61´ para remachar el triunfo con el tercer tanto y definitivo. Por su parte, los Cerveceros alcanzaron a salvar la honra con un solitario tanto de Rogelio González, quien anotó al minuto 58.

Con esta victoria, Cheyenes llegó a 6 puntos y se mantiene como líder de la categoría "A", respaldado además por una producción de ocho goles en apenas dos jornadas. Por su parte, Cerveceros se quedó con tres unidades, obligado a reaccionar en la siguiente fecha para no rezagarse.