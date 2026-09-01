Julián Álvarez se queda en el Atlético de Madrid tras el cierre del mercado

Julián Álvarez se quedará de forma definitiva en el Atlético de Madrid, poniendo fin al tenso drama que sacudió las últimas horas del mercado de pases en el Viejo Continente. El delantero de la selección de Argentina se presentó este martes a los entrenamientos grupales bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone, tras comunicar a la alta dirigencia rojiblanca su decisión final de seguir con el equipo esta temporada.

Todavía a escasos momentos del cierre de los registros de las principales ligas en Europa, reportes informaron que el atacante sudamericano dejaría la entidad colchonera. Sin embargo, esta versión quedó sin peso una vez que concluyó este 1 de septiembre sin que se emitiera el transfer internacional de sus derechos federativos en el panel de la FIFA.

Álvarez llegó a este decisivo día de mercado arrastrando una compleja situación personal, la cual lo llevó a ausentarse de tres sesiones consecutivas la semana pasada alegando una supuesta indisposición médica. Esto encendió de inmediato las alarmas en el Estadio Metropolitano sobre su posible salida hacia el FC Barcelona o con los Gunners de Mikel Arteta.

No obstante, la cúpula colchonera encabezada por Miguel Ángel Gil Marín mantuvo una postura inflexible ante los catalanes:

El Atlético se negó rotundamente a negociar facilidades de pago con los culés para no reforzar a un rival directo de LaLiga.

La directiva se remitió estrictamente al pago de su cláusula de rescisión, la cual implicaba el depósito en efectivo de 500 millones de euros para rescindir el vínculo de forma unilateral.

Ante la finalización del periodo de transferencias, Álvarez confirmó que permanecerá en la capital española. Compañeros de selección y vestuario como Cristian ´Cuti´ Romero y Nahuel Molina resultaron clave para brindarle arrope emocional.

Tras reincorporarse al trabajo al parejo del grupo, el objetivo prioritario de la "Araña" es entrar en la convocatoria del próximo sábado para el trascendental choque ante el Athletic Club en San Mamés.