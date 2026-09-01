Demons vence a Bulls en emocionante partido de voleibol: Liga Rangelitos

En un intenso duelo de volteretas, Demons sacó la casta y se adjudicó una valiosa victoria ante Bulls después de tres disputados sets, en un partidazo que protagonizaron durante la jornada 22 de la Liga de Voleibol Rangelitos.

Los demonios pegaron primero en un cerrado set inicial, el cual resolvieron con cartones de 29-27; sin embargo, los toros ajustaron su juego tras el descanso y respondieron con autoridad para quedarse con el segundo capítulo por 25-20.

Con el partido igualado, los demonios recuperaron el ritmo en el set definitivo y cerraron la contienda con parciales de 15-12 para quedarse con la victoria.

En otro compromiso de la fecha 22, Truenos también tuvo que emplearse a fondo para superar en tres sets a Los Almanza. El sexteto se apuntó el primer parcial por 25-13, pero los Almanza reaccionaron y emparejaron las acciones con un 25-16, antes de que Truenos retomara el control en el tercer set para sentenciar el encuentro 15-8, en la cancha del Gimnasio Municipal Milo Martínez.

Por su parte, Ajolotes volvió a la senda del triunfo dentro de la categoría Mixta al derrotar en dos sets corridos a Los Gil. El conjunto vencedor mostró mayor consistencia en los puntos decisivos y se llevó ambos capítulos por ajustados parciales de 25-22 y 25-23.