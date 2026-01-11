Cachorras logran el título en emocionante final ante Gladiadoras

Validando el refrán que dice "caballo que alcanza gana", el conjunto de las Cachorras se proclamó campeón de la categoría "C" luego de imponerse en una dramática final a las Gladiadoras, definida en tres reñidos encuentros.

El título se selló ayer en el tercer y definitivo duelo de la serie, donde las Cubs consumaron una apretada victoria por pizarra de 11 carreras a 10, en un juego cargado de emociones de principio a fin.

Desde temprano, las Cachorras mostraron su intención de cerrar la serie a su favor al fabricar rallies de cuatro anotaciones tanto en la primera como en la tercera entrada, lo que les permitió tomar una cómoda ventaja de 8-1. Con ese margen, todo indicaba que el encuentro se inclinaría sin mayores complicaciones hacia el lado de las Cubs.

Sin embargo, las Gladiadoras no bajaron los brazos y respondieron con carácter. En el cuarto episodio armaron un ataque de tres carreras y sumaron una más en la quinta entrada, acortando distancias y regresando de lleno a la pelea por el triunfo.

El momento clave del encuentro llegó en la parte baja de la sexta entrada, cuando las Cachorras lograron despegarse nuevamente con una triple producción que a la postre sería determinante. Elisa Siqueiros, Deyanira Navarro y Yovana Coronado fueron las encargadas de timbrar las carreras que encaminaron a las Cubs a la victoria que valió el cetro.

Aun así, las Gladiadoras protagonizaron un cierre de alarido en la parte alta de la séptima tanda. Con un rally de cinco anotaciones, selladas por Luna Jiménez, Dulce Rodríguez, Esmeralda Rodríguez, Celeste de la Cruz y Melodi Cuadros, se colocaron peligrosamente cerca en el marcador, pero no les alcanzó para completar la remontada.

En el círculo de pitcheo, Emireth Coronado se erigió como la figura al trabajar la ruta completa y acreditarse la victoria en un duelo de alta exigencia. A la ofensiva, Nubia Coronado y Elisa Siqueiros lideraron el ataque de las campeonas al batear de 2-2, siendo piezas clave en la conquista del campeonato. Por parte de las Gladiadoras, Wendolyn Cuadros cargó con la derrota tras cumplir con una sólida labor de seis entradas.

Con esta victoria, las Cachorras remontaron la serie final y cerraron una memorable temporada levantando el trofeo de campeonas de la categoría "C", en la pelota blanda Municipal.