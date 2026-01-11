Phillies vencen a Rays 17-5 en Liga Furiazul: triunfo en Parque Xochipilli

Con rallys de 5 carreras en la primera y quinta entrada, los Phillies consiguieron un triunfo más en la categoría 11-11 años de la Liga Furiazul, tras vencer a Rays por abultada pizarra de 17 carreras contra 5.

En duelo de la serie 19 que se libró este fin de semana en el campo del Parque Xochipilli, Yerai Villanueva bateó de 3-2 y Mateo Ramírez se fue de 4-2 para liderar el ataque de los mellizos, mientras que en la lomita destacó Alfredo Millán con sólida labor de 2 innings y un tercio para acreditarse el éxito, a la vez que Mateo Saldaña cargó con la derrota de las Rayas.

En el primer rollo, Raúl García pegó un jonrón de 3 carreras para comandar un rally de 5 que le dio ventaja tempranera a los Phillies: luego la ventaja fue ampliada con 3 rayitas más en el segundo episodio, Mateo Ramírez agregó una más en la cuarta, luego, los Mellizos repitieron la cuota de 5 anotaciones en la quinta tanda, mientras que Yerai Villanueva, Raúl García y Gael González timbraron en la sexta para remachar la ventaja.

Por su parte, los Rays respondieron con un racimo de 3 carreras en la primera tanda, las cuales consiguieron Adrián Rendón, Brayan Rodríguez y Mateo Saldaña, mientras que en el tercer episodio anotaron el mismo Rendón y Diego Palomares para hacer más decorosa la pizarra definitiva.

Con este resultado, los Phillies se ponen con marca de 11 victorias y 5 descalabros, mientras que la novena de Rays acumuló su doceava derrota a cambio de 7 aciertos.