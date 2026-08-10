Fallece Diana La Cazadora, ícono de la lucha libre mexicana

La lucha libre mexicana está de luto por el fallecimiento de Alma Corina Gutiérrez, conocida en los cuadriláteros como Diana La Cazadora, quien murió este 8 de agosto a los 48 años tras enfrentar complicaciones de salud.

La noticia fue confirmada por El Hijo del Santo, quien dedicó un mensaje de despedida a la luchadora tamaulipeca y recordó su trayectoria de casi tres décadas dentro del pancracio mexicano. También expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y aficionados, con una mención especial para Dalina Gutiérrez, hija de la luchadora.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente cuál fue la causa de su muerte. Sin embargo, sitios especializados señalaron que Diana La Cazadora habría enfrentado durante casi un mes una infección pulmonar y que, una semana antes de su fallecimiento, había superado una delicada operación.

De acuerdo con información de El Mañana de Nuevo Laredo, Alma Corina Gutiérrez se encontraba internada en el Hospital Metropolitano de Monterrey.

¿Quién fue Diana La Cazadora?

Alma Corina Gutiérrez nació el 16 de enero de 1978 en Ciudad Madero, Tamaulipas. Su acercamiento a la lucha libre ocurrió durante la década de los 90, cuando su entonces esposo la llevó a la Escuela Municipal de Lucha Libre de Guadalupe, Nuevo León.

En una entrevista, la luchadora explicó que inicialmente comenzó a entrenar con la intención de bajar de peso y recuperar su condición física después del nacimiento de su hija. Desde pequeña estuvo vinculada con el deporte y practicó artes marciales y gimnasia olímpica.

Después de varios meses de preparación bajo las enseñanzas de El Carnicero Aguilar, realizó su debut profesional en 1997.

El origen de su nombre también tuvo una particular historia. Uno de sus maestros propuso que utilizara el nombre ´La Diana Cazadora´, pero un error de escritura de la secretaria terminó convirtiéndolo en Diana La Cazadora, denominación con la que posteriormente sería reconocida.

Una trayectoria con títulos y combates memorables

Durante su paso por la Lucha Libre Femenil (LLF) y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), Diana La Cazadora conquistó el Campeonato Junior, además del Campeonato Femenil de Monterrey y el Campeonato de Parejas de LLF, este último junto a Nikki Roxx.

Entre sus enfrentamientos más recordados se encuentra el ocurrido en 2007 en la Arena México, cuando perdió la cabellera frente a La Amapola.

Su carrera deportiva también tuvo una pausa provocada por un accidente vial ocurrido en 2005, que le ocasionó una lesión en una pierna.

De los cuadriláteros a las noticias

Corina Gutiérrez también desarrolló una carrera en los medios de comunicación. Fue reportera motociclista de Televisa Monterrey, donde recorría las calles de la ciudad para informar sobre el tráfico.

Durante esa etapa recibió el sobrenombre de "La cazadora de las noticias". Además, participó en cápsulas relacionadas con el bienestar bajo el nombre "En forma con Diana la Cazadora".

Se retiró en 2015, pero regresó al ring

Diana La Cazadora anunció en 2015 su retiro de la lucha libre. En aquella ocasión explicó que quería poner fin a su carrera con orgullo y después de haber entregado todo lo que podía sobre el cuadrilátero.

La luchadora también consideró que uno de sus mayores triunfos había sido recibir el cariño y afecto del público que durante años acudió a las arenas para verla combatir.

Sin embargo, cuatro años después volvió a subir al ring como luchadora independiente en el Coliseo de Monterrey. En 2019 reconoció que regresaba después de un largo periodo de ausencia y que, pese a sufrir una derrota, todavía tenía mucho que ofrecer.

Además de sus actividades en la lucha libre y la televisión, Corina Gutiérrez contaba con un consultorio de nutrición equipado con aparatos para tonificación y reducción de grasa corporal, y también participaba activamente en competencias de fitness.

Con su fallecimiento, Diana La Cazadora deja una trayectoria vinculada tanto a la lucha libre femenil mexicana como a la televisión regiomontana, ámbitos en los que desarrolló distintas facetas de su vida profesional.