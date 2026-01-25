Naomi Osaka se retira del Australian Open por problemas físicos

Naomi Osaka es la más reciente de las tenistas que engrosó la lista de bajas del Australian Open, también conocido en el circuito como el más cruel de los Grand Slams dada su exigencia física justo en el inicio del año competitivo.

Con la japonesa Osaka, doble monarca en las pistas de Melbourne en las ediciones de 2019 y 2021, crece a ocho el número de tenistas en ambas ramas que se hacen a un lado de la competencia por algún tema físico durante la primera de las semanas de competencia.

"He tenido que tomar la difícil decisión de retirarme para atender algo que mi cuerpo necesita tras mi último partido. Estaba muy emocionada por seguir adelante y este camino significaba muchísimo para mí, así que tener que parar aquí me rompe el corazón, pero no puedo arriesgarme a sufrir daños mayores", comunicó Osaka antes de su partido de tercera ronda frente a Madison Inglis.

Desde el inicio del certamen, las altas temperaturas han sido un adversario despiadado. Con temperaturas superando los 35 grados centígrados durante varias sesiones, los tenistas no solo han luchado contra sus rivales, sino también contra la deshidratación, los calambres y los tirones musculares exacerbados por el verano australiano.

Durante la primera semana se han registrado ocho percances confirmados durante el torneo: siete abandonos a mitad de partido y la retirada tardía de Osaka. Félix Auger-Aliassime, sucumbió a calambres severos en la primera ronda; Francesca Jones sufrió un desgarro en el glúteo; Alejandro Davidovich Fokina se retiró en la tercera ronda por problemas en el isquiotibial; Raphael Collignon, Hugo Gaston, Marina Stakusic y Michael Zheng también se retiraron por problemas relacionados con la deshidratación y las altas temperaturas.

El campeón defensor, Jannik Sinner, ofreció una muestra cruda de la brutalidad del calor que cae a plomo sobre las pistas del complejo tenístico de Melbourne en su duelo de tercera ronda contra el estadounidense Eliot Spizzirri. Después de perder el primer set 4-6, Sinner comenzó a sufrir calambres visibles en brazos y piernas al inicio del segundo parcial, cojeando entre puntos y con dificultades para moverse.

Cuando la escala de estrés térmico en pista alcanzó el nivel 5.0, los jueces suspendieron el juego para cerrar el techo de la Rod Laver Arena. Esta intervención oportuna cambió el rumbo del encuentro y le dio al italiano la oportunidad de recuperarse para llevarse la victoria en cuatro mangas. "Tuve suerte con la regla del calor", admitió Sinner después del partido, atribuyendo a las condiciones interiores más frescas su capacidad para reponerse y asegurar una victoria.

Los organizadores defienden las condiciones como parte de la identidad única del torneo, pero con el cambio climático intensificando los veranos, los llamados a mejorar las protecciones son cada vez más fuertes. Esta brutal primera semana sirve como una señal de alerta: el Abierto de Australia 2026 corre el riesgo de ser recordado no por los triunfos, sino por los guerreros a los que quebró.