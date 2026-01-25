Liga Furiazul A se impone en la Copa Telmex de Béisbol en Monclova

El representativo A de la Liga Furiazul terminó como líder de grupo en la primera fase de la eliminatoria Estatal de la Copa Telmex de Béisbol de categoría 9-10 años, la cual se puso en marcha ayer, en el diamante del Parque Xochipilli.

En su debut en la justa, la novena monclovense logró una clara victoria de 4 carreras contra 1 sobre Rangers de Sabinas, con serpentina victoriosa de Joseph Ramírez y la derrota para Iván Ramos. La ventaja comenzó a ser labrada por Iker Muñoz y Bradley Chacón con anotaciones en la primera tanda, mientras que en el tercer rollo aparecieron Tadeo Contreras y Valeria Pérez con otro par de rayitas para remachar la victoria; por su parte, Ernesto Montejano evitó la limpia al anotar en el cuarto capítulo para los vigilantes.

Posteriormente, la selección Furiazul A se agenció un triunfo por blanqueada de 3-0 sobre el equipo de la Región Norte, para asegurar el pase a la siguiente ronda de la Eliminatoria. Santiago Sánchez lució hermético en la lomita para anotarse el acierto, a la vez que Adrián González e Iker Muñoz timbraron en el primer capítulo, mientras que el mismo González volvió a anotar en la tercera tanda para sellar el triunfo; su vez, Edwin Natera se llevó la derrota.

En duelo que complementó la actividad del Grupo A, los Rangers de Sabinas anotaron un triunfo por holgada diferencia de 13 carreras contra 1 sobre la Región Norte, selección que se despidió con un par de derrotas. En este duelo, Ernesto Montejano se apuntó el éxito con el respaldo ofensivo de Iván Ramos quien bateó de 5-3 y Homero Camacho de 2-2, en tanto que Luis Olivo sufrió la derrota.