Liga Furiazul B se impone a Charros en Copa Telmex: Monclova

La Selección de la Liga Furiazul "B" tuvo una impecable actuación en la fase de grupos del Estatal de Copa Telmex, tras ligar un par de triunfos contundentes.

En el diamante del Parque Xochipilli, el equipo monclovense hizo valer la localía con una victoria por pizarra de 3-1 sobre el equipo de Charros, con el éxito para Jhordy Monteagudo, quien tiró toda la ruta, mientras que Diego Treviño sufrió el revés, contando con dos relevos.

En el segundo inning, Iker Díaz disparó un batazo que produjo un par de anotaciones en los spikes de Raudel Bonilla y Edwin Ibarra, mientras que en la sexta tanda, el mismo Díaz fue impulsado por Diego Villarreal para pintar la tercera rayita; por su parte, Yonathan Camarillo timbró por Charros en la tercera entrada para acortar distancias.

Después, la novena de Furiazul "B" refrendó su buen paso en la Copa Telmex con un triunfo por abultada diferencia de 12-2 sobre el combinado de la Liga Marcial Lara de Saltillo.

Un rally tempranero de 4 carreras en la primera entrada impulsó al cuadro monclovense al triunfo, mientras que en el montículo figuró Isaí Rangel con labor triunfal ante Eduardo Tovar, a la vez que Héctor Garza destacó en la registradora con efectividad de 4-4.