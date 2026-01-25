Temporada 2026 de la Liga de Béisbol en Coahuila arranca el 15 de febrero

La Liga de Béisbol Jesús Armendáriz Rojas continúa en su etapa de registros para la Temporada 2026, y hasta el momento, ya son 11 los equipos confirmados para participar dentro del circuito de pelota organizado por el Club Deportivo y Social Astros.

Entre las novenas que ya se reportan listas para saltar al diamante se encuentran los Astros de Maquinados Marrero, Ángeles de Alfonso Quiroz, el competitivo conjunto de los Mets, así como los Indios de Mario Cabrera y los Gallos de Estancias.

De igual manera, han confirmado su participación los Piratas de Niño Aguilera, Toros de Héctor Vázquez, Tigres del Oriente, Charros de Gabino Vázquez, además de la escuadra de Deportes Flocar y los Padres de Fidencio Pérez, quienes ya trabajan en el armado de sus respectivos rosters de cara a la temporada que se avecina.

Tal y como se ha informado previamente, el arranque oficial de la temporada está programado para el domingo 15 de febrero, fecha en la que se cantará el "play ball" y se pondrá en marcha una nueva campaña de este tradicional circuito de categoría Primera Fuerza.

A su vez, la dirigencia de la Liga informó que la siguiente junta previa se celebrará el lunes 26 de enero, en punto de las 7:00 de la noche, teniendo como sede el Salón de la Fama del Deporte Gonzalo "Cachorro" Muela Mijares, donde se tratarán temas clave relacionados con el calendario, reglamento y detalles de la ceremonia inaugural.

Para mayores informes, los equipos interesados en sumarse a la edición número 75 de la pelota del Club Astros pueden comunicarse con el coordinador del circuito, Javier Soto Zamarrón, al teléfono 866 143 49 71, manteniéndose abierta la invitación para todas las novenas que deseen ser parte de esta emblemática liga.