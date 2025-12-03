Liga Municipal de Fútbol Monclova inicia Apertura 2026 con nuevos equipos

La categoría Premier Plus de la Liga Municipal de Fútbol tendrá una renovada lista de protagonistas para el Torneo Apertura 2026, el cual inicia este fin de semana.

Para la nueva temporada, la máxima categoría del balompié monclovense registró varios cambios, con la baja de equipos tradicionales y la incursión de otras franquicias que ascendieron desde la categoría Premier o se crearon recientemente.

Respecto a los participantes de la campaña anterior, la ausencia más notoria para el Apertura 2026 es la del multicampeón Alpine, así como Guerreros Oriente, SSN, Cachorros y Deportivo Jiménez, además de la escuadra de Generales que perdió la categoría de forma reglamentaria a mitad del calendario regular.

Por otro lado, entre los equipos de próximo ingreso a la división Premier Plus destacan Sama, Atlético Hipódromo y Teca, además del ascendidos Juventus, Miravalle FC y Necaxa de Estancias.

El próximo domingo, la nueva temporada de la Liga Municipal de Fútbol arrancará en la categoría Premier Plus con el partido que protagonizarán FC Jumar y Necaxa, en la cancha de la colonia Mezquital, en punto de las 9:00 de la mañana.

Un par de horas después, las acciones continuarán en el campo "Chavín" Rivera con el duelo entre Sama y Atlético Hipódromo, a la vez que Miravalle y Juventus se enfrentan en la cancha de la Unidad Deportiva y el Atlético Oriente recibe a Notaría en el campo de la colonia Veteranos.

Por último, la escuadra de la Colonia Obrera y Teca disputarán sus primeros puntos de la campaña en el campo "Chavín" Rivera, en cotejo vespertino que iniciará a las 2:00 de la tarde.