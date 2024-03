Campeona olímpica surcoreana de tiro con arco se queda fuera de París 2024

La triple campeona olímpica de tiro con arco An San, no participará en los Juegos Olímpicos de París 2024, tras no haber logrado un puesto en la delegación surcoreana el lunes, durante las pruebas de selección.

La arquera de 23 años "falló en su intento de unirse al equipo nacional este año porque no logró terminar en el 'Top 16'", informó el medio surcoreano STN este martes. En esas pruebas competían 24 deportistas surcoreanas.

Esto sirve para recordar que ganar una competición doméstica no es necesariamente más fácil que ganar una competición internacional", añadió STN.

Durante los Juegos Olímpicos de Tokio, en 2021, An se convirtió en la primera mujer desde 1904 en ganar tres medallas de oro en tiro con arco durante una misma edición, gracias a sus títulos en la prueba individual, por equipos y mixta.

Corea del Sur es una potencia internacional del tiro con arco, en especial en categoría femenina. Las surcoreanas han ganado el oro por equipos nueve veces consecutivas en los Juegos Olímpicos desde la creación de esta prueba en 1988.