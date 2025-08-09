UEFA sacude al Barcelona: sanciones para Lewandowski, Yamal y suspensión para Hansi Flick

El FC Barcelona suma un nuevo capítulo a su serie de complicaciones internas. Esta vez, no se trata del conflicto con Ter Stegen, sino de una serie de sanciones impuestas por la UEFA tras la semifinal de la Champions League contra el Inter de Milán.

El Comité de Control, Ética y Disciplina del organismo europeo decidió imponer castigos económicos a Robert Lewandowski y Lamine Yamal por no presentarse de forma inmediata al control de dopaje tras el encuentro, como lo establece el artículo 21.8 del Reglamento Antidopaje. Cada uno deberá pagar una multa de 5 mil euros.

Sin embargo, el mayor castigo recayó sobre el entrenador Hansi Flick, quien no solo fue multado con 20 mil euros, sino que también fue suspendido por un partido por incumplir las normas de conducta. Todo apunta a sus declaraciones tras el partido, en las que criticó el arbitraje de manera contundente.

El asistente técnico Marcus Sorg también fue sancionado con una multa económica de 20 mil euros.

De esta manera, Flick deberá observar el próximo compromiso del Barcelona en Champions League desde las gradas, mientras que Lewandowski y Yamal, tras cumplir con el pago de sus respectivas multas, no enfrentarán más consecuencias.