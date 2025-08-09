Lesión grave de Morice Norris paraliza partido de pretemporada NFL

ATLANTA — El partido de pretemporada entre los Detroit Lions y los Atlanta Falcons fue suspendido abruptamente tras la grave lesión sufrida por el safety de Detroit, Morice Norris, en lo que se convirtió en una de las escenas más conmovedoras vistas en la NFL en los últimos años.

El incidente ocurrió al inicio del último cuarto, cuando Norris intentó placar al corredor de los Falcons, Nathan Carter. El impacto provocó que un golpe en la cabeza lo dejara inconsciente en el campo. El jugador recibió atención médica durante aproximadamente 20 minutos antes de ser inmovilizado y trasladado en ambulancia al Grady Memorial Hospital. En ese momento, el marcador favorecía a Detroit por 17-10.

Como muestra de solidaridad, los jugadores de ambos equipos se congregaron en el campo y oraron por Norris antes de que la acción continuara simbólicamente. Un solo snap fue ejecutado, y el reloj corrió hasta que se anunció oficialmente la suspensión del encuentro con 6:31 minutos restantes.

Tras el traslado, los Arizona Lions informaron que Norris estaba en condiciones estables, con movimiento y sensibilidad en todas sus extremidades, y permanecería bajo observación médica durante la noche.

Contexto del jugador

Con apenas 24 años, Morice Norris llegó a los Lions como agente libre no reclutado tras su paso por Fresno State. En 2024 formó parte del roster activo después de iniciar en el equipo de prácticas. La temporada de pretemporada 2025 representaba una oportunidad para consolidarse como strong safety suplente detrás de Brian Branch.

El entrenador Dan Campbell solicitó oraciones por la recuperación de Norris, mientras Kyle Allen, quarterback de los Lions, expresó el impacto emocional del momento y resaltó los riesgos inherentes al deporte.

Este tipo de suspensión recuerda a casos similares del pasado, como las lesiones de Isaiah Bolden y Daewood Davis durante la pretemporada de 2023, o el impacto emocional de la emergencia médica de Damar Hamlin en 2023