Allan Saint-Maximin se une al Club América en medio de una fiesta de bienvenida

CIUDAD DE MÉXICO — El delantero francés Allan Saint-Maximin arribó este viernes a la Ciudad de México para incorporarse oficialmente al Club América, y fue recibido con una fiesta en toda regla en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

Decenas de aficionados se congregaron en la terminal para darle la bienvenida al exjugador del Newcastle y Al-Ahli, acompañado de tambores, trompetas y cánticos que retumbaron entre pasillos y boletos, generando un ambiente electrificado incluso antes de que abandonara el área de llegadas.

En declaraciones a la prensa, el atacante expresó su emoción y gratitud por el recibimiento: "Feliz de estar en México. Gracias afición por este recibimiento", declaró con una sonrisa, antes de dirigirse a los protocolos de rigor, incluidos los exámenes médicos y físicos.

La espera resultó prolongada y generó especulaciones sobre el posible fracaso del fichaje, pero la llegada disipó cualquier duda. Apenas llegó, las redes sociales se inundaron de imágenes y videos de su recibimiento como refuerzo estelar del América.

Allan Saint-Maximin, de 28 años, se incorpora al equipo azulcrema en medio del Apertura 2025. Está previsto que debute en la fecha 5, posiblemente ante Tigres, ya que la presentación oficial se retrasará hasta que concluya el duelo ante Querétaro en la jornada 4.

El ambiente en la CDMX se pintó de azulcrema desde tempranas horas. Grupos de animación cerraron pasillos y colapsaron zonas de acceso, testimonio del fervor que despierta este fichaje.