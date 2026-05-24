Monclova vive intensa competencia de artes marciales mixtas

Una auténtica guerra sobre el octágono se vivió ayer en el Gimnasio Municipal Salvador Kamar, que fue escenario del Campeonato Regional de Artes Marciales Mixtas del Norte, donde la adrenalina, la intensidad y el espíritu combativo salieron a relucir en una maratónica cartelera de aproximadamente 70 combates.

Con la participación de peleadores provenientes de Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, el certamen reunió a una auténtica legión de guerreros del MMA en las categorías Pre-Infantil, Infantil, Juvenil “D”, “C”, “B” y “A”, además de Junior y Senior. Cada contendiente salió al octágono dispuesto a dejarlo todo por un lugar en el podio.

Bajo la organización del Ayuntamiento de Monclova, en coordinación con la Federación de Artes Marciales Mixtas de México, el INEDEC y la CONADE, el evento registró una buena convocatoria, con cerca de 70 combates.

Las actividades del certamen arrancaron desde el viernes con la exigente ceremonia de pesaje, donde los atletas superaron el primer reto rumbo a la competencia. Ya sobre el octágono, las hostilidades comenzaron ayer a temprana hora y se extendieron hasta la tarde.

Tras una intensa eliminatoria y duras batallas, los mejores exponentes desfilaron hacia el podio para recibir las medallas conmemorativas que reconocieron a los campeones y finalistas del certamen. La ceremonia de premiación fue encabezada por organizadores y autoridades municipales, poniendo el broche de oro a una jornada repleta de emoción, disciplina y espectáculo deportivo.