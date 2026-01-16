Canelo Álvarez volverá al ring en Arabia Saudita con evento “México contra el Mundo”

Saúl Canelo Álvarez regresará al boxeo profesional el próximo 12 de septiembre en Arabia Saudita, en un evento bautizado como “México contra el Mundo”, según informó Turki Alalshikh, responsable de espectáculos deportivos en el país árabe.

Se trata de la primera cartelera organizada por Canelo Promotions, donde se presentarán peleadores del equipo de Álvarez frente a oponentes internacionales. La pelea estelar contará con el mexicano disputando un título mundial, aunque su rival aún no ha sido anunciado.

Este regreso llega un año después de la derrota de Canelo ante Terence Crawford, quien le arrebató el campeonato indiscutido de peso supermediano por decisión unánime en Las Vegas. La pelea también coincide con la cercanía del Día de la Independencia de México, un momento simbólico para el boxeador que buscará recuperar confianza y consolidar su posición en el pugilismo mundial.

Desde su última pelea, Álvarez se ha mantenido inactivo y ha pasado por una cirugía en el codo, de la cual continúa en recuperación. El evento en Arabia Saudita representa su regreso oficial al cuadrilátero y la primera gran cartelera de su promotora bajo su liderazgo.